Brésil : Bolsonaro accusé d’avoir tenté de «saboter» les plans anti-Covid

Selon l’ONG Human Rights Watch (HRW), le président brésilien aurait minimisé les ravages de la pandémie et aurait refusé de prendre des mesures de protection.

Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, avec plus de 204’600 morts et 8,1 millions de cas, derrière les États-Unis.