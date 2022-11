Brésil : Bolsonaro «autorise la transition» sans reconnaître la victoire de Lula

«Petite» condamnation des barrages

Gaz lacrymogènes pour débloquer les routes

Durant le long silence de deux jours du chef de l’État, le mouvement de protestation sur les axes routiers a fait tache d’huile, et des appels à les soutenir s’étaient multipliés sur les comptes pro-Bolsonaro sur Twitter et Telegram. La police routière fédérale (PRF) faisait état, mardi, en milieu d’après-midi, de plus de 200 barrages, totaux ou partiels, dans au moins 22 des 27 États du Brésil. Lundi soir, seulement une douzaine d’États étaient concernés. Dans plusieurs régions du pays, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Lundi soir, un juge de la Cour suprême a ordonné le «déblocage immédiat des routes et des voies publiques» et demandé à la PRF de prendre «toutes les mesures nécessaires».