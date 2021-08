Brésil : Bolsonaro bloque les critiques sur ses réseaux sociaux

Selon Human Rights Watch, le président brésilien Jair Bolsonaro viole «la liberté d’expression et le droit à l’information» en bloquant ses détracteurs sur les réseaux sociaux.

Au moins 176 comptes -- la majorité sur Twitter -- de journalistes, membres du Parlement, influenceurs et autres citoyens ainsi que ceux de médias et d’ONG ont été bloqués et n’ont donc plus accès aux comptes du président, a annoncé HRW sur son site.