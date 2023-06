Brésil: Bolsonaro ciblé fin juin par un procès mettant en péril son éligibilité

Les juges se réuniront en séance plénière pour analyser les accusations qui pèsent contre l’ancien dirigeant d’extrême droite et, en cas de condamnation, ce dernier pourrait être déclaré inéligible à des mandats publics pendant huit ans.

C’est en tout cas la sanction requise par le Parquet contre Jair Bolsonaro pour «abus de pouvoir politique et usage inapproprié des moyens de communication», selon le tribunal. Au besoin, les délibérations pourront se poursuivre les 27 et 29 juin.

Jair Bolsonaro est sous le coup d’une enquête pour s’en être pris à la justice électorale et avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité du vote électronique au Brésil, quelques mois avant le scrutin présidentiel qui a donné Lula vainqueur.

Lors d’un discours en juillet 2022 au palais présidentiel, il avait en effet déclaré devant des diplomates européens vouloir «corriger des failles» dans le système électoral et demandé la «transparence» du vote. L’ex-président avait alors évoqué une possible participation de l’armée à son dessein. Le Brésil a recours au vote électronique depuis les municipales de 1996 et, jusque-là, aucun problème de sécurité n’a été relevé.