Brésil: Bolsonaro demande un visa de six mois de plus pour rester aux Etats-Unis

Brésil : Bolsonaro demande un visa de six mois de plus pour rester aux États-Unis

L’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro avait quitté le Brésil pour la Floride deux jours avant l’investiture de Lula, le 1er janvier, et son visa actuel devrait bientôt expirer, selon le cabinet d’avocats AG Immigration. «Nous avons hâte d’apporter la plus grande satisfaction et les résultats désirés à notre client», a indiqué son cabinet d’avocats dans un communiqué. Jair Bolsonaro serait entré aux États-Unis avec un visa délivré aux dirigeants en visite, qui expirera mardi étant donné qu’il n’est plus en mission officielle.