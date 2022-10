Brésil : Bolsonaro et Lula en «guerre de religion» pour séduire l’électorat

Visites d’églises, photos avec prêtres ou pasteurs, lettres aux fidèles: au Brésil, Jair Bolsonaro et Lula veulent séduire l’électorat chrétien, vital pour le second tour de la présidentielle, dimanche.

À l’appel du second tour de la présidentielle brésilienne, dimanche, la presse n’hésite pas à évoquer une «guerre de religion» entre les deux finalistes, catholiques, qui se honnissent. Dans ce pays où les 215 millions d’habitants sont majoritairement catholiques et un tiers appartiennent aux Églises protestantes évangéliques, 59% des personnes interrogées par l’institut Datafolha estiment que la question religieuse est déterminante dans leur choix.

Leandro Consentino, politologue à l’université privée, estime que «porter le débat sur le champ religieux et les traditions permet plus facilement d’augmenter le rejet dont souffre l’adversaire de la part des électeurs, avec des questions qui font appel à l’émotionnel».

Michelle Bolsonaro accuse Lula d’être «le diable»

Dans sa croisade électorale, il a également pu compter sur sa femme, Michelle. Cette évangélique dévote a parcouru le pays pour renforcer le soutien des Églises, arguant que cette campagne électorale était une bataille entre «le bien et le mal» et accusant Lula d’être «le diable». Sans parler du soutien de pasteurs conservateurs influents, comme Silas Malafaia et ses dix millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, répétant que Lula est un «menteur» et un «alcoolique».