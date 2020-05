Bolsonaro fait fi des normes sanitaires et exhorte ses fans

Rédiger un nouveau commentaire

Bolsonaro le loser populiste, à ranger avec Bojo le clown et Drumpf le bouffon orange. Ils auront eu le mérite de démontrer par A + B le résultat des politiques populistes. Un échec total, comme la vie personnelle et professionnelle des boomers obèses qui votent pour ces ratés. Vivement septembre que l'initiative pathétique de l'UDC sur l'immigration soit balayée.

Maxouge 18.05.2020 à 10:16

On casse des œufs sur la tète de Bolsonaro mais on ne dit rien aux dirigeants Suedois qui prônent la même stratégie ? Les journalistes ne critiqueraient-t-ils pas les dirigeant selon leurs actions mais plutôt leur penchant politique ? Effectivement, les dirigeant suédois sont plus à gauche, alors pas touche ! La fin des médias traditionnels est proche... Et vous l'aurez bien mérité.