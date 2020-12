Brésil : Bolsonaro fait l’éloge du colonel Ustra et de la dictature

Jair Bolsonaro a présenté le colonel Ustra, reconnu responsable de tortures pendant la dictature au Brésil, comme un «héros national» et «un grand Brésilien».

Jair Bolsonaro a vivement recommandé la lecture d’un livre de ce militaire défunt, pourtant reconnu responsable de tortures et de disparitions.

Le président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro a affirmé samedi que des prisonniers politiques avaient été traités «tout à fait dignement» par un ancien chef de centre de détention et de torture pendant la dictature au Brésil. Admirateur de la dictature en vigueur dans le pays entre 1964 et 1985, Jair Bolsonaro a vivement recommandé la lecture d’un livre de ce militaire défunt, pourtant reconnu responsable de tortures et de disparitions.