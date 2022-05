Brésil : Bolsonaro félicite les «guerriers» après un raid policier sanglant

Le président brésilien a félicité les agents qui ont mené une opération policière dans une favela du nord de Rio de Janeiro, dont le bilan s’est alourdi à 24 morts mercredi.

Qualifiée de «massacre» par plusieurs associations de défense des Droits de l’Homme, l’opération de mardi à Vila Cruzeiro, qui a duré 12 heures, forçant les écoles et autres services publics à fermer leurs portes, s’est soldée par le deuxième pire bilan de l’histoire de Rio, le bilan s’étant alourdi à 24 morts mercredi. Elle a eu lieu un peu plus d’un an après un raid qui avait fait 28 morts, dont un policier, dans la favela de Jacarezinho. De nombreux agents avaient été accusés d’exécutions sommaires, mais seuls quatre d’entre eux ont fait l’objet de poursuites judiciaires et 10 des 13 dossiers ont été classés sans suite.