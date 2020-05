Bolsonaro nie s'être ingéré dans des enquêtes

Rédiger un nouveau commentaire

il faut bien assurer ses arrières quand on est corrompu jusqu'à l'os

Überman Dünor 13.05.2020 à 17:49

Élire ce mec, ça montre le niveau moyen des soit-disant élites de ce pays. Quand on voit le niveau des supporters de leurs sportifs, on a tout compris. Bon, depuis le 7-1, ils l'ouvrent plus tellement. C'est déjà ça.