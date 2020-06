Brésil

Bolsonaro nomme un ministre noir à l’Éducation

Pour la première fois, le président brésilien a nommé un homme noir au sein de son gouvernement. Il s’agit de Carlos Alberto Decotelli, qui s’est dit ouvert au dialogue.

Économiste et professeur universitaire, le nouveau ministre, âgé de 70 ans, apparaît souriant aux côtés du chef de l’État sur une photo publiée par ce dernier sur Twitter pour annoncer la nomination.

Fervent bolsonariste, Abraham Weintraub avait notamment fait sur Twitter des déclarations antichinoises racistes, relativisé les atrocités nazies et qualifié de «connards» les juges de la Cour suprême qui devraient être «jetés en prison».

Carlos Alberto Decotelli semble avoir un profil bien plus consensuel. Dans un entretien avec CNN Brésil, peu après sa nomination, il a promis «plus de dialogue avec les universités et les centres de recherche». Le nouveau ministre s’est également dit «surpris» d’avoir été choisi par Jair Bolsonaro. «Hier, je donnais encore des cours et aujourd’hui, j’ai été convoqué à une rencontre» avec le président, a-t-il révélé.