Brésil – «Bolsonaro, on va le dégager»

Brésil : Manifestations dans tout le pays pour la destitution du président Bolsonaro

Les Brésiliens sont descendus manifester dans plus de 60 villes du pays pour réclamer le départ du président Jair Bolsonaro, mis en cause pour sa gestion du Covid.

Des dizaines de milliers de Brésiliens ont manifesté samedi dans plusieurs villes du pays, à l’appel des mouvements et partis de gauche, pour réclamer une nouvelle fois la destitution du président d’extrême droite Jair Bolsonaro et dénoncer les hausses du coût de la vie

Les rassemblements les plus importants se sont tenus à Rio de Janeiro, Sao Paulo ou Brasilia à l’appel de la «Campagne nationale Bolsonaro dehors», soutenue par une douzaine de partis de gauche et de nombreuses centrales syndicales.

Si ces appels à manifester ont été lancés dans 167 villes du pays, un décompte de la presse brésilienne indique que des rassemblements se sont tenus dans 20 des 27 États du Brésil et dans 60 villes, dont 14 capitales régionales. Certains leaders de la droite et du centre-droit ont pris place dans les défilés pour dénoncer les conséquences de la crise économique dans le pays, bien que ne soutenant pas nécessairement l’appel à la destitution.

600’000 morts du Covid

Plus d’une centaine de pétitions réclamant cette destitution sont en attente à la Chambre des députés, mais son président Arthur Lira, un allié du gouvernement, n’y donne aucune suite. La Cour suprême a par ailleurs ordonné l’ouverture de plusieurs enquêtes contre Jair Bolsonaro et ses proches, notamment pour dissémination de fausses informations.

«Le peuple a faim»

Les précédentes manifestations menées par les mouvements de gauche visaient à demander la destitution de Bolsonaro pour sa gestion chaotique de la pandémie, qui a fait près de 600’000 morts. Samedi ont été également entendues des complaintes contre la hausse des prix de la nourriture, du gaz et du carburant, ainsi que contre les 14,1 millions de chômeurs. «Le peuple a faim et on ne supporte plus ce gouvernement», a déclaré à Rio Isadora Lessa, 22 ans.