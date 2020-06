Coronavirus

Jair Bolsonaro menace d’imiter Trump et de sortir de l’OMS

Le président du Brésil a annoncé qu’il envisage de retirer son pays de l’Organisation mondiale de la santé à cause de son «parti pris idéologique».

Crise «surmontée», selon Trump

Masque obligatoire

Lieu emblématique du pays et l’un des plus visités au monde, le château de Versailles, près de Paris, rouvre samedi après plus de 82 jours de confinement. Avec masque obligatoire et nombre de visiteurs limité. Moins prestigieux mais tout aussi emblématique, le casino de Monaco a rouvert lui aussi ses portes, trois mois après sa fermeture. «Aperto?": le premier client à demander si c’était ouvert et à franchir l’entrée du casino et ses 28 colonnes Second Empire a été un Italien.