Athlétisme

Bolt: «On a voulu marquer les gens»

L'athlète est revenu pour «L'Équipe» sur le cliché qu'il a publié pour sensibiliser à la «distanciation sociale».

Confiné dans sa maison de Kingston, en Jamaïque, Usain Bolt s'est confié dans un entretien accordé au journal «L'Équipe». Racontant son quotidien, l'ancien sprinter n'a pas perdu son sens de l'humour en évoquant ses conseils. «Restez chez vous, prenez soin de vos proches, prenez de leurs nouvelles quand vous ne pouvez pas les voir, faites de l'exercice... et ne faites pas de puzzle! J'en ai commencé un nouveau, et c'est le truc le plus dur auquel je me suis attaqué dans ma vie!»

«Les gens vont être excités quand ça va reprendre»

«C'est une idée qu'on a eue avec NJ (Nugent Walker, son ami d'enfance et plus proche collaborateur). On discutait de ce qu'on pourrait faire de différent, de comment ajouter quelque chose de plus personnel, pour marquer les gens sur cette question de la distanciation sociale. Donc on parlait athlé, courses...et on a pensé à ça et c'est devenu viral», a-t-il expliqué au quotidien sportif français.