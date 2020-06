Election présidentielle US

Bolton accuse Trump d'avoir cherché l'aide de la Chine

L’ancien conseiller du président US affirme que ce dernier aurait demandé à Pékin d’agir commercialement afin de favoriser sa réélection.

L'ex-conseiller raconte qu'en juin 2019, Donald Trump avait «détourné la conversation sur la prochaine élection présidentielle, en faisant allusion à la capacité économique de la Chine et en plaidant auprès de Xi pour qu'il fasse en sorte qu'il l'emporte», selon des extraits publiés simultanément par le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post.