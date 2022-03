Guerre en Ukraine : Bombardement sur un quartier résidentiel de Kiev



Des frappes russes ont fait quatre blessés légers et endommagé plusieurs habitations au nord-ouest de la capitale.

Un quartier résidentiel du nord-ouest de Kiev a été la cible, mercredi matin, d’un bombardement russe qui a fait quatre blessés légers et endommagé plusieurs habitations, a-t-on appris de sources concordantes. Des tirs d’artillerie se sont abattus en début de matinée sur le quartier Nyvky, dans la partie de la capitale ukrainienne la plus proche de la ligne de front à environ cinq kilomètres. Une maison a été totalement détruite et incendiée, plusieurs immeubles ont été grêlés de shrapnells et leurs vitres soufflées, a-t-on constaté. Des vitrines de commerces voisins ont été également brisées et des arbres de ce quartier résidentiel décapités. La frappe a blessé quatre personnes, selon un communiqué de l’administration de la ville de Kiev. «L’ennemi a de nouveau bombardé. (…) Le district de Shevchenkivskyi a essuyé des tirs dans la matinée. Les secouristes sont actuellement sur place pour tenter d’éteindre plusieurs incendies dans des maisons privées et des immeubles de grande hauteur», a indiqué la ville.