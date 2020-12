Face aux ravages du Covid-19 et dans la perspective de pandémies futures, Bombardier planche sur des concepts de protection et de purification de l’air dans les transports publics. Le constructeur canadien teste actuellement, en Allemagne et au Royaume-Uni, un système de filtres en mousse qui élimineraient 99,9% des virus. Il pourrait en équiper ses trains et ses trams déjà en service, notamment en Suisse. Le constructeur envisage aussi d’installer des vitres en plexiglas entre les sièges et des distributeurs de désinfectant. La délimitation de secteurs pour des personnes à risque serait aussi possible. Bombardier propose en outre à ses compagnies clientes de concevoir des portes réservées à l’entrée et d’autres à la sortie, de renoncer aux nouveaux espaces debout et d’installer davantage de compartiments fermés au lieu des compartiments ouverts à quatre sièges.