RTS : «Bon ben voilà», la nouvelle websérie de Couleur 3

Dans l’esprit du «Saturday Night Live», cette création originale de la chaîne de radio permet de découvrir des humoristes romands hors de leur registre habituel.

Attendue début septembre 2020, «Bon ben voilà» est finalement arrivée sur les réseaux sociaux et YouTube un mois plus tard. Plus proche d’une série de courts métrages que d’un feuilleton avec un début et une fin, cette création met en vedette tout ce que la Suisse romande compte d’humoristes. De Yann Marguet à Marina Rollman en passant par Blaise Bersinger – pour n’en citer qu’une petite partie – ils ont tous accepté de mettre leurs talents d’interprète au service de textes écrits par d’autres auteurs.

«En Suisse romande, l’humour était fait de façon un peu artisanale, explique Antoine Multone, chef d’antenne de Couleur 3. Ce sont des humoristes qui écrivent et interprètent leurs créations et on s’est dit qu’il y avait des auteurs, des interprètes, des producteurs et des réalisateurs et qu’il fallait qu’on fonctionne avec plus de professionnalisme et d’accompagnement pour créer des séries. Le meilleur acteur n’est pas forcément celui qui a écrit le texte.»