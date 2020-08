il y a 21min

HANDISPORT Bon Prince, Harry débarque sur Netflix

Le prince Harry a accepté de figurer dans un documentaire qui parle de handisport et qui sera diffusé le 26 août sur la plateforme américaine.

de Sport-Center/C.Ma.

Dans ce documentaire, on aperçoit furtivement dans la bande-annonce le duc en train d’évoquer, assis sur un canapé vert, la magie de la compétition paralympique. Netflix

Bon prince, Harry a fini par accepter la proposition de Netflix. Et pourtant, le fils de Lady Diana avait la dent dure contre la société américaine après la diffusion de la série «The Crown» où, dans la saison 4, il n’avait pas du tout apprécié que l’on fasse référence au triangle amoureux entre son père, sa défunte mère et Camilla Parker Bowles. Depuis, les relations entre lui et le groupe n’étaient pas au beau fixe. Le frère de William avait même été catégorique: son histoire personnelle ne devait pas être évoquée.

Le handicap, la diversité et l’excellence

Mais quand le réalisateur lui a parlé de «Rising Phoenix», il n’a pas pu refuser: cette cause est en effet chère à Harry. Netflix a ainsi réalisé un documentaire sportif sur l’esprit olympique qui sera diffusé le 26 août prochain. Comme son nom l’indique, cette réalisation de 1 h 46 va raconter l’histoire des Jeux paralympiques. L’occasion d’aborder «le handicap, la diversité et l’excellence», comme le rapporte Netflix sur son site.

Le prince Harry a donc tenu à participer à ce projet, et ça semble très prometteur, à en croire les premières images. On aperçoit furtivement le duc, dans la bande-annonce, en train d’évoquer, assis sur un canapé vert, la magie de la compétition paralympique: «Il n’existe rien de mieux au monde que le sport pour nous faire sortir des endroits les plus sombres.»

«Le duc est fier d’avoir fait partie des personnes qui ont contribué à ce film, qui est un documentaire unique et puissant, ayant pour but de changer la manière dont les gens perçoivent le handicap et qui raconte l’incroyable histoire des Jeux paralympiques», a confié dans «Paris Match» un porte-parole du père d’Archie (1 an). Selon «People», la diffusion du documentaire devait initialement coïncider avec les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cette année, reportés en raison de la crise du coronavirus…

Le sport, une passion

Si le duc de Sussex est intervenu lors de ce documentaire, c’est pour partager sa passion pour le sport et pour promouvoir la diversité dans cet univers qui fait vibrer tant de gens. En 2014, il avait fondé les «Invictus Games», compétition sportive regroupant des militaires blessés, malades et anciens combattants. Ayant servi à l’armée pendant plus de dix ans, le prince Harry avait à cœur de mettre ces braves hommes à l’honneur. «Je pense qu’au cours de ces cinq dernières années, ces gens ont complètement changé notre façon de voir l’invalidité et la santé mentale. C’est tout cela», avait-il déclaré lors d’un discours à Londres en 2019.

