Le Locle (NE) : Bon son et bonne bouffe au Crock’Alt

Le «petit» festival organisé par le Rock Altitude en mettra plein les oreilles et les papilles aux amateurs de rock et de metal les 13 et 14 août 2021 au Locle (NE).

Le groupe français de metal Lofofora mettra le feu le premier soir de l’événement. O. Ducruix

Un concert entre chaque service d’un menu entrée-plat-dessert, c’est ce que proposera le Crock’Alt dans la patinoire du Locle (NE). Par exemple, vendredi, le public dégustera Lofofora avant une pêche pochée à la verveine et, samedi, le groupe /A\ après un pavé de veau des Montagnes neuchâteloises.

«Les groupes ont trouvé chouette notre configuration de soirée inhabituelle et insolite pour un festival. Certains nous ont dit qu’ils auront presque l’impression de jouer à un mariage. L’ambiance sera intime et festive», se réjouit Fabien Zennaro, coorganisateur. L’événement, petit frère du Rock Altitude, étant limité à 500 personnes par soir, le certificat Covid ne sera pas ­requis. Les live seront à vivre assis à sa table ou debout ­devant la scène.

Au Menu

Vendredi 13 août (90 fr.): 18h entrée/apéritif, 19h Sxokondo, 20h plat principal, 21h Lofofora, 22h dessert, 23h Closet Disco Queen And The Flying Raclettes.

Samedi 14 août (90 fr.): 18h entrée/apéritif, 18h45 The Watchmaking Metropolis Orchestra, 20h plat principal, 21h /A\, 22h dessert, 23h The Monsters.

Infos, menus et réservations: rockaltitude.ch