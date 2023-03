Après le zéro Covid : Bond de l’activité dans les usines en Chine jamais vu depuis dix ans

L’activité dans les usines en Chine a connu en février sa plus forte expansion mensuelle, depuis une décennie, à la suite de l’arrêt des restrictions anti-Covid.

Premier signe concret de reprise en Chine: l’activité dans les usines a connu en février sa plus forte expansion mensuelle depuis une décennie, à la suite de l’arrêt des restrictions anti-Covid, selon des chiffres officiels publiés mercredi. Beaucoup de commerces, restaurants et sites de production ont été laminés durant trois ans par les confinements à répétition et les restrictions aux déplacements en place dans le pays asiatique pour lutter contre la pandémie.