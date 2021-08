Brésil : Bond de l’extraction minière illégale en 10 ans

Selon une étude publiée lundi, l’extraction minière illégale a bondi de 500% dans les réserves indigènes et de 300% dans les zones protégées entre 2010 et 2020.

L’extraction minière illégale au Brésil a bondi de 495% dans les réserves indigènes et de 301% dans les zones protégées entre 2010 et 2020, selon une étude indépendante publiée lundi. La plateforme collaborative MapBiomas, qui s’est appuyée sur des images satellites et des données produites par l’intelligence artificielle, a révélé par ailleurs que l’extraction de minerai – légale et illégale – avait été multipliée par près de six entre 1985 et 2020 au Brésil, dont 72,5% dans la seule Amazonie.