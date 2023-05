Genève: Bond des amendes pour des scooters sur le trottoir

Les contraventions dressées pour des parkings illicites de motos et de scooters sur les trottoirs ont explosé au bout du lac. Entre 2019 et l’an passé, leur nombre a plus que quadruplé (8323 il y a quatre ans, 38’078 en 2022), selon les statistiques de la Fondation des parkings. Il faut dire qu'entre-temps, le Canton a mis fin, en novembre 2021, à la tolérance du stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs. Le montant des amendes oscille entre 40 et 100 francs.