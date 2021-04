Coronavirus : Bond du prix des billets d’avion en Inde, les plus aisés fuyant le virus

Face à l’explosion de la pandémie dans le pays, certains vols à destination des Emirats arabes unis se négocient jusqu’à dix fois plus cher qu’en temps normal.

Les billets pour un vol New Delhi-Dubaï coûtaient plus de 50’000 roupies, soit cinq fois le prix usuel.

La demande est «absolument folle»

A partir de dimanche, tous les vols reliant l’Inde aux Emirats arabes unis – l’une des voies aériennes les plus fréquentées du monde – seront suspendus en raison d’une hausse record des cas de coronavirus dans ce pays d’Asie, où les hôpitaux saturés sont confrontés à une pénurie de lits et d’oxygène.

«Les gens forment des groupes»

«Nous avons demandé plus d’avions de l’étranger pour répondre à la demande… Cela coûte 38’000 dollars pour louer un jet de 13 places reliant Bombay à Dubaï et 31’000 dollars pour un appareil de 6 places», a-t-il dit à l’AFP.

Au moins 14 jours

Les vols aller simple reliant Bombay ou New Delhi à Londres coûtaient vendredi entre 100’000 et 150’000 roupies, soit plus du double du tarif habituel quand on réserve au dernier moment.