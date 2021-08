Gros rock et bonne bouffe au Crock’Alt

«Ça fonctionne superbien. Les gens se sont levés spontanément après leur plat et sont allés se rasseoir à leur table une fois le concert fini», se félicite Fabien Zennaro, coorganisateur. Côté cuisine, le chef neuchâtelois David Maye était aux commandes. «Pas évident de travailler dans un lieu insolite comme ici, une patinoire. Ça représente plus de 200 kg de nourriture en tout. Le gros du job est réalisé dans nos cuisines à Neuchâtel. Ici, on termine les cuissons et on fait le dressage», détaille le chef, à la tête d’une brigade de dix personnes, qui a mis un point d’honneur à travailler les produits locaux.