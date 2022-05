ENERGIE : Bonne nouvelle pour la recherche sur la fusion

Des scientifiques de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont découvert que l’on peut utiliser en toute sécurité une plus grande quantité d’hydrogène dans les réacteurs à fusion, et obtenir ainsi plus d’énergie qu’on ne le pensait auparavant.

Le réacteur de fusion thermonucléaire tokamak au Swiss Plasma Center. Alain Herzog (EPFL)

Dans le cadre d’une vaste collaboration européenne, des physiciens de l’EPFL ont révisé l’une des lois fondamentales qui sont à l’origine de la recherche sur le plasma et la fusion depuis plus de trois décennies. Ils ont découvert que l’on peut utiliser en toute sécurité deux fois la quantité d’hydrogène dans les réacteurs à fusion (appelés «tokamaks», c.f. encadré), et obtenir ainsi plus d’énergie. C’est l’équipe de Paolo Ricci, du Swiss Plasma Center de EPFL, qui vient de publier une étude sur le sujet.

Les plasmas et les tokamaks Les plasmas – un état ionisé de la matière similaire à un gaz – sont constitués de noyaux chargés positivement et d’électrons chargés négativement. Ils sont presque un million de fois moins denses que l’air que nous respirons. Les plasmas sont créés en soumettant le «combustible de fusion», les atomes d’hydrogène, à des températures extrêmement élevées, ce qui force les électrons à se séparer de leur noyau atomique. Ce processus a lieu dans une structure en forme d’anneau appelée tokamak.

La fusion serait l’une des sources d’énergie de demain parmi les plus prometteuses. Elle implique la combinaison de deux noyaux atomiques en un seul, libérant ainsi d’importantes quantités d’énergie. En réalité, la fusion fait partie de notre quotidien: la chaleur du Soleil provient de la fusion de noyaux d’hydrogène en atomes d’hélium plus lourds. Un grand projet international de recherche sur la fusion appelé ITER est en cours. Il vise à recréer les processus de fusion du Soleil pour produire de l’énergie sur la Terre.