Football - Bonne opération pour Xamax

Andrea Binotto, Raphael Nuzzolo (ici le 29 janvier) et les Xamaxiens vont pouvoir respirer un peu.

Neuchâtel Xamax a réalisé une excellente opération comptable, vendredi soir, lors de la 32e journée de Challenge League. Vainqueurs 1-0 (0-0) à Winterthour, les Neuchâtelois prennent le large avec Chiasso, battu à Thoune, et cette maudite dernière place.

C ’ est Louis Mafouta qui a marqué le seul but de la rencontre à la 51e minute. Un but qui a permis aux hommes d ’ Andrea Binotto de s ’ imposer pour la première fois depuis leur exploit contre GC, le 3 avril dernier. Avec ces trois points, Xamax a désormais quatre points d ’ avance sur les Tessinois à quatre journées de la fin du championnat.