Twitter : «Bonne veille de licenciement…»

Racheté par Elon Musk, la semaine dernière, Twitter a entamé, vendredi, une vague mondiale de licenciements, qui pourrait voir sa masse salariale divisée par deux, et annoncé aux salariés la fermeture temporaire de ses bureaux. «Pour aider à assurer la sécurité de chaque employé, ainsi que celle des systèmes et des données de Twitter, nos bureaux seront temporairement fermés et tous les accès par badge seront suspendus», a indiqué l’entreprise californienne, jeudi, dans un courriel interne. Le message indique aux salariés qu’ils seront informés par courriel si leur emploi est supprimé ou non, sans préciser le nombre de postes concernés.