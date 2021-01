Le soutien à l’économie locale se poursuit en Ville de Genève. Celle-ci a annoncé ce mercredi la prolongation de son action de bons d’achat solidaires et son élargissement aux cafés-restaurants et aux soins à la personne, en plus des commerces de détail non alimentaires. En acquérant ces coupons, le consommateur bénéficie d’une réduction de 20% alors que le commerçant touche l’intégralité du montant. La réduction est de 33% si le commerce accepte la monnaie locale le Léman.