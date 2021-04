Genève - Bons d’achat solidaires pour l’agriculture genevoise

Les Genevois devraient pouvoir soutenir les agriculteurs, brasseurs et viticulteurs du canton touchés par la crise via des bons d’achat. Le Conseil d’Etat a adopté ce mercredi un projet de loi en ce sens. Le client qui achètera l’un de ces sésames en ligne bénéficiera d’un rabais de 20% avec un maximum de 300 francs par offre. Le producteur recevra de son côté une plus-value de 10% à titre d’aide économique et de participation à ses propres frais de promotion. Ainsi, 2,75 millions seront injectés dans l’opération, qui devrait permettre de générer un chiffre d’affaires de plus de 9 millions en faveur de l'économie genevoise et des producteurs locaux.