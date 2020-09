Your Fault: Julie Hugo, c’est l’ex-chanteuse de Solange La Frange. C’est aussi la maman d’une petite Marcia. C’est pour – et inspirée par – son bout de chou que la Fribourgeoise a réalisé le délicat « Beauregard en novembre », album folk paru à l’automne 2019.

L’affiche 2020

Salle Métropole: 17h Oesch’s die Dritten, 19h Professor Wouassa, 21h The Animen, 23h The Young Gods. Les Docks: 18h Fanfaribole, 20h Hyperculte, 22h Promethee. D! Club: 17h30 Cod.Act, 18h30 Melissa Bon & Gaspard Sommer, 20h30 Crimer, 22h Camilla Sparksss. Salle Paderewski: 17h Label Suisse Jazzorchestra (Nik Bärtsch), 20h30 Collegium Novum Zürich. BCV Concert Hall: 19h Acute Duo, 21h Dino Brandao, 22h30 Schnellertollermeier. Église Saint-François: 16h30 La Triada, 20h Therminal C (Coralie Ehinger), 21h45 Kety Fusco, 23h30 Ganesh Geymeier solo. Place Centrale: 19h Giulia Dabalà, 21h Gauthier Toux For a Word 4tet, 23h Oh Mu.