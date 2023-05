Parlement: le National dit stop aux bonus dans les grandes banques

La crise de Credit Suisse a fait pencher la balance politique. Le Conseil national a accepté mardi une motion du Parti socialiste visant à interdire les bonus et primes perçus par les dirigeants des banques dites d’importance systémique (too big to fail). La chambre du peuple a aussi accepté un autre texte exigeant des garanties plus strictes sur les fonds propres de ces mêmes établissements bancaires.