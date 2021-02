Tribunal fédéral : Bonus d’un directeur taxé à tort par deux cantons

Le Tribunal fédéral précise que lorsqu’une entreprise offre des options à certains collaborateurs, ces valeurs sont imposées lors de leur réalisation et non au moment de leur distribution. Donc quand le collaborateur touche effectivement son argent.

Taxation fribourgeoise annulée

Il s’ensuit que les décisions de taxation du canton de Fribourg seront partiellement annulées, en tant qu'elles prélèvent des impôts cantonaux et communaux (ICC) sur les options touchées par le contribuable et imposées à l'exercice dans le canton de Vaud durant les périodes fiscales 2005 à 2007. Il n'y a en revanche aucune raison d'annuler les décisions de taxation fribourgeoises pour le surplus. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale fribourgeoise pour qu'elle procède à un nouveau calcul des impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales 2001 à 2003.