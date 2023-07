Selon Julia Paredes, le rappeur Booba a tué son business

Depuis que Booba a déclaré la guerre à ceux qu’il surnomme les «influvoleurs» à cause de leurs pratiques souvent frauduleuses, de nombreux influenceurs, notamment issus de la téléréalité, ont vu leurs revenus fondre comme neige au soleil. Parmi eux, Julia Paredes, 34 ans, vit très mal cette situation. Interviewée par Jeremstar, celle que l’on voit dans la saison 8 de «Mamans & célèbres» sur TFX a expliqué que de nombreuses marques françaises étaient désormais réticentes à collaborer avec elle ou ses collègues. «Il y a des mois, je gagnais entre 35’000 et 40’000 euros. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5’000, a-t-elle déploré. Franchement, Booba nous a tué le business, il a fait le nettoyage naturel. Il a mis tout le monde dans le même panier.»

La maman célibataire, qui vit depuis plusieurs mois à Dubaï, avec ses deux enfants, Luna, 6 ans, et Vittorio, 2 ans, a aussi expliqué qu’elle avait emménagé dans cette ville pour «la sécurité». Des personnes malveillantes suivaient sa vie sur les réseaux pour essayer de la voler lorsqu’elle était en France. L’ex de Maxime Parisi a même dû changer trois fois d’école pour sa fille à cause du harcèlement qu’elle subissait. La Française, qui a été victime de violences, admet toutefois que le fait de ne pas payer d’impôts à Dubaï est une des raisons qui l’ont poussée à s’y installer. Cependant, selon elle, il n’y a pas que des avantages. «Tout ce qu’on ne paie pas en France, on le paie quand on est à Dubaï», a-t-elle martelé. D’ailleurs, son deuxième accouchement, qui s’est déroulé dans son pays natal, a été payé de sa poche. Comme Julia avait un statut d’expatriée, elle n’était pas couverte par la Sécurité Sociale. Et l’influenceuse, qui vit dans une grande maison dont le loyer mensuel s’élève à 7000 euros, a encore précisé que le coût de la vie dans la ville des Émirats arabes unis était très élevé.