Clash : Booba accusé d'avoir des relations avec des mineures

Le rappeur français s'en est violemment pris à deux journalistes sur Twitter. Mais l'un d'entre eux a répliqué en sortant l'artillerie lourde…

Visiblement frustré et pas rassasié, le rappeur s'en est ensuite pris à Mehdi Maïzi en publiant une photo de l'épouse de ce dernier. Dans un message associé, ce dernier se plaint de l'attitude de son ex-partenaire. Mehdi Maïzi a en effet travaillé avec Élie Yaffa par le passé. Et les rancœurs semblent tenaces: «Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ça prendra le temps que ça prendra... je te souillerai et je te détruirai!», a écrit l'auteur de «Boulbi».