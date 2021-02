Hip-hop : Booba annonce que son prochain disque sera «le dernier»

Le rappeur a fait peur à ses fans en parlant d’«Ultra», album à paraître prochainement.

Élie Yaffa, de son vrai nom, n’a plus publié d’album depuis «Trône», en 2017.

Booba a mis ses fans dans tous leurs états en annonçant sur Twitter qu’«Ultra» serait son «dixième album et le dernier». Pour les rassurer, après cette galette qui sortira le 5 mars 2021 en streaming, plus tard en CD et vinyles, le «Duc de Boulogne», 44 ans, pourrait en publier d’autres. En ayant utilisé le mot «dernier», il a simplement joué sur ses différentes interprétations possibles tant il est vrai qu’«Ultra» sera son dernier disque en date… jusqu’au prochain.