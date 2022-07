Booba veut aider l'ex-femme de Kaaris

Booba vs Kaaris : Booba apporte son soutien à l’ex de son meilleur ennemi

Le rappeur ne manque jamais une occasion de tacler Kaaris. Sa dernière frappe est une proposition surprenante à Linda, ex-femme de son rival.

Surfant sur la mauvaise période que traverse Linda, séparée de Kaaris et en conflit avec lui en ce qui concerne la pension alimentaire, Booba cherche à faire de l’ex-femme de son rival, qu’il a affronté dans un duty free d’un terminal d’Orly, sa meilleure amie. Ainsi, sur les réseaux sociaux, le rappeur l’a invitée en VIP pour son concert du 3 septembre 2022 au Stade de France. «Tu m’as fait du sale, sale bâtard. J’ai toujours compris que j’étais un dommage collatéral. Je suis un dommage collatéral du truc que tu as avec lui. Ces temps, le rap, ce n’est plus trop mon délire. Par contre, le mois prochain, c’est l’anniversaire de ma fille. Si tu veux lui envoyer un petit cadeau. Ça passera bien, vu que l’on va me couper ma pension en deux…» a répondu la trentenaire pas dupe, en déclinant l’invitation du Duc de Boulogne.

Booba ne s’est pas laissé démonter et a aussitôt réagi en taclant Kaaris de plus belle. «Linda. Effectivement, tu es un dommage collatéral. Nous, on a toujours su qui il était. La première fois qu’on l’a amené en showcase, on a fini à l’hôtel. En 25 ans de carrière, entre nous chez 92i (ndlr: nom de son label), jamais personne n’a embrassé quelqu’un sur la bouche devant ses amis. Dans la chambre, Kaaris, au max de l’émotion, a galoché deux blondes éclatées devant nous. Donc dès le début, on savait qu’il n’était pas prêt», a expliqué le rappeur en révélant à Linda que son ex avait été infidèle dès le début de leur relation.

L’artiste de 45 ans a ensuite fait amende honorable des méchancetés qu’il a pu lâcher sur Linda. «Désolé pour ce que j’ai pu dire sur toi. Je m’excuse et bon courage pour la suite. Tu n’as peut-être pas confiance en moi, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, on peut discuter», a promis cyniquement Booba, en réitérant au passage son invitation pour le Stade de France.