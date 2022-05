Insolite : Booba aurait accepté de boxer contre Dylan Thiry

Le candidat de téléréalité a proposé au rappeur un «octogone sans règle». Le Duc s’est dit prêt à en discuter.

Verra-t-on bientôt Booba et Dylan Thiry se battre sur un ring? C’est bien possible si on en croit le candidat de téléréalité, qui avait perdu un premier combat contre Benjamin Samat. Thiry a affirmé sur les réseaux sociaux dimanche 29 mai 2022 que le rappeur avait «accepté le combat»: «C’est super, cool, parfait. Je vais le rencontrer à Miami. Il va poser ses conditions, je vais poser les miennes». Il a encore précisé qu’il en avait parlé avec des personnes de la fédération de boxe anglaise et de MMA: «Les deux sont faisables. Je ne vous parle pas pour rien». Le Luxembourgeois de 27 ans vu dans «Koh-Lanta» a assuré qu’il allait «assumer» ses propos et cesser d’être dans le virtuel: «Là, ça sera dans le réel. Ça va être une dinguerie». Selon lui, le combat pourrait avoir lieu en décembre 2022.