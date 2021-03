France : Booba écrit une série dans laquelle il jouera

Le rappeur, qui vient de sortir son dernier album, a décidé de se lancer dans une autre discipline artistique.

Ce n’est pas parce qu’il a décidé qu’«Ultra», sorti ce 5 mars 2021, était son ultime disque que Booba va se la couler douce. Invité de «C ce soir», sur France 5, le 3 mars 2021, le rappeur de 44 ans a confié qu’en plus de produire d’autres artistes et de s’occuper de sa collection de vêtements, il était en train d’écrire une série. «J’écris avec un ami. Il écrit plus que moi, mais je participe. On a déjà quatre saisons, plus ou moins», a-t-il dit. Le Duc de Boulogne n’a pas voulu en dire plus sur le scénario, si ce n’est que la fiction ne se déroulera pas dans le milieu du rap, contrairement à «Validé», qu’il avait critiquée.