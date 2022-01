Bad buzz : Booba insulte Stromae et se fait tacler sur le Net

En s’attaquant gratuitement au chanteur belge, le rappeur s’est attiré la colère de nombreux internautes.

Habitué aux clashs en tous genres avec certains de ses collègues, Booba n’est pas près de s’assagir. Samedi 15 janvier 2022, le rappeur a posté sur Instagram une photo réunissant Stromae, Gims et Orelsan. Qualifiant les trois artistes de «grosses merdes» en légende du cliché, il s’en est particulièrement pris au chanteur belge qui a récemment fait sensation au JT de 20 heures, en interprétant par surprise son nouveau titre, «L’Enfer», évoquant les pensées suicidaires qu’il a eues. «L’autre il revient gonflé au xanax sur TF1, il nous parle de sa dépression mais fréro le monde entier est en train de couler, on s’en bat les couilles de ta vie. Tu nous sers à quoi? On ne t’a pas attendu pour déprimer nous. On a plus aucune liberté. Va prendre tes cachetons et reste au lit!!!» a balancé le Français de 45 ans, dont le compte Twitter a été suspendu.