Booba sera à voir sur scène au The Beat Festival à Genève

Et pas n’importe lesquels puisque Booba, meilleur ennemi de Kaaris, de Magali Berdah et des influvoleurs, sera la tête d’affiche de The Beat. Les prestations de l’artiste français de 46 ans, aux multiples certifications de diamant, de platine et d’or, dans les festivals en Suisse sont très rares. Reste qu’ils valent la peine, si l’on se souvient de son énorme show proposé lors de l’Estivale Open Air en 2018. Deuxième nom dévoilé: Werenoi. Le rappeur dans la vingtaine affole les statistiques sur les plateformes de streaming.