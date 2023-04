Booba tacle Dylan Thiry qui veut être mac sur MYM

Après Magali Berdah ou Marc Blata , pour ne citer qu’eux, c’est au tour de Dylan Thiry d’être dans le viseur de Booba. Le rappeur, en guerre ouverte contre les influenceurs frauduleux qu’il qualifie d’«influvoleurs» et qui était prêt à affronter Dylan sur un ring , a diffusé sur Twitter un message vocal enregistré par le Luxembourgeois, ciblé par cinq plaintes déposées en janvier 2023 . On entend l’ex-candidat de «Koh-Lanta» dire qu’il pense à se lancer dans un business sur MYM, réseau social au contenu érotique, en recrutant des filles et qu’il prendrait une commission sur leurs revenus.

«On veut sauver les putes de faire les putes. C’est que du virtuel. Comme ça on sauve beaucoup de monde», explique Dylan Thiry dans la note audio. Le Luxembourgeois de 28 ans étaie ensuite son propos: «Les meufs ici à Dubaï, la plupart, c’est des putes. Elles baisent pour 1000 ou 500 euros la nuit. Il y a une façon de les sortir de ça en créant un compte MYM. Du coup, la pute, on la recrute, on lui fait faire un MYM, elle fait tout ce que tu peux imaginer. J’ai une équipe derrière qui lui fait monter son compte direct à 600 ou 700’000 abonnés. La meuf va peut-être nous rapporter 60’000 euros et on lui donne le 20% de ce qu’elle rapporte.» L’audio diffusé par Booba a été écouté près de 2 millions de fois en moins de 24 heures et relayé par l’Association d’Aide au Victimes d’Influenceurs.