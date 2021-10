France : Booking.com condamnée à payer 1,2 million d’euros à la Ville de Paris

La plateforme de réservation d’hôtels a été reconnue coupable lundi de non-respect du code du tourisme. La totalité de l’amende sera versée aux autorités de la capitale française.

La Ville de Paris voulait une sanction «dissuasive»

«Nous sommes déçus par la décision (…) relative au partage de données entre Booking.com et la Ville de Paris», a commenté la société néerlandaise, qui indique travailler «en étroite collaboration avec la Ville de Paris depuis lors pour garantir la qualité et l’efficacité des données que nous partageons et pour s’assurer que nous respections pleinement toutes nos obligations légales en France».