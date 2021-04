Suisse : Boom de la création d’entreprises au premier trimestre

Plus de 13'000 nouvelles entreprises ont été créées en Suisse au cours des trois premiers mois. Cela représente une augmentation de 15% par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Le secteur du commerce de détail enregistre la plus forte hausse (+48%). 20min/Marco Zangger

Le boom de la création d’entreprises se poursuit avec un nouveau nombre record de nouvelles inscriptions au registre du commerce, au premier trimestre 2021. Une analyse nationale réalisée par l'Institut pour les jeunes entreprises montre que 13'166 nouvelles entreprises ont été créées au cours des trois premiers mois. Cela représente une forte augmentation de 15% par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Source : Feuille officielle suisse du commerce FOSC ; Analyse : IFJ Institut für Jungunternehmen AG

En termes de créations d'entreprises par secteur, l'analyse de IFJ montre de fortes augmentations dans les commerce de détail (+48%), l'agriculture et la sylviculture (+48%), l'immobilier (+31%) et l'impression et l'édition avec +29% au premier trimestre 2020. Moins de sociétés ont été créées par contre au cours des trois premiers mois de 2021 dans les secteurs du transport et de la logistique (-9%), de la formation (-8%) et du marketing et de la communication (-2%).

Vingt-deux des 26 cantons suisses peuvent se targuer d'une augmentation du nombre de créations d'entreprises au cours des trois premiers mois de l'année en cours. Berne est en tête avec une augmentation de 41%, suivie par Appenzell Rhodes-Extérieures +39% et Uri +38%.

Les cantons présentant les plus fortes baisses en pourcentage sont Appenzell Rhodes-Intérieures avec -27%, Glaris et Obwald avec -15%, enfin Lucerne -2% et le Jura avec la plus faible baisse de -1%.

Les Sàrl populaires

Avec 5003 créations, la société à responsabilité limitée (Sàrl) est la forme juridique la plus populaire pour démarrer une nouvelle entreprise. Par rapport à l'année précédente, l'Office du registre du commerce a même enregistré 10% d'inscriptions en plus qu’au premier trimestre 2021. La raison individuelle avec 4’571 enregistrements (+18%), la société anonyme (AG) avec 2’378 enregistrements (+22%) et la société en nom collectif (SNC) avec 417 nouveaux enregistrements (+16%) viennent ensuite.