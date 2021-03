Plus de temps libre, c’est plus d’heures pour acquérir de nouvelles compétences. Les centres de formation continue ont observé une augmentation importante du nombre d’étudiants depuis le printemps 2020.

La faîtière observe une augmentation

«C’est le moment idéal pour une formation continue dans la mesure où les activités sont limitées à cause de la pandémie», ajoute-t-il. Les cours de marketing ou de Sales Management sont notamment très demandés.

Menace de frustrations

«Les ambitions professionnelles ont clairement fait un bon en avant durant la pandémie», explique Renate Köster, conseillère en orientation professionnelle. Les demandes sont par exemple grandes pour le Certificate of Advanced Studies (CAS) et le niveau Master (MAS).

Le coach de vie Hugo Blessing reste critique devant la tendance: «Tout le monde a l’impression qu’il doit se former plus mais, au bout du compte, il n’y aura pas assez de travail et cela provoquera de nombreuses frustrations.»