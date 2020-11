Electricité : Boom des énergies renouvelables attendu

L’Agence internationale de l’énergie estime que le solaire, l’éolien et l’hydro-électricité devraient devenir la première source de production électrique dans le monde dès 2025.

Cette année, tandis que les énergies fossiles s’effondraient, les capacités de production nouvelles ont porté à près de 90% sur des énergies renouvelables, tirées par le solaire, l’éolien et l’hydro-électricité, notablement aux Etats-Unis et en Chine. Ces nouvelles capacités devraient atteindre un niveau record de 200 gigawatts (GW).

En Europe et en Inde surtout

Ce boom de quelque 10% des capacités en 2021 devrait être particulièrement manifeste dans l’UE et en Inde, selon le rapport. Les capacités éoliennes et photovoltaïques devraient à cette allure dépasser celles du gaz en 2023 puis du charbon en 2024, estime l’Agence, qui conseille de nombreux pays dans leur politique énergétique.

Course à l’équipement

Cette année, la course à l’équipement a été très visible aux Etats-Unis et en Chine, où les développeurs ont souhaité profiter de dernières subventions. Sur ces dix premiers mois, les mises aux enchères de capacités en Chine, en Inde et en Europe ont été supérieures de 15% par rapport à la même période en 2019, un «nouveau record qui montre bien l’importance des perspectives attendues à moyen et long terme», souligne le rapport. Et dans le même temps, sur les marchés boursiers, la valeur des actions des acteurs du solaire doublait par rapport à décembre 2019.