Italie : Boom des mesures contre les infiltrations de la mafia

Quelque 150 «interdictions antimafia» par mois ont été prononcées en 2020 par les autorités italiennes, soit une hausse de 25% par rapport à 2019. Le but: endiguer les infiltrations dans les entreprises frappées par le Covid-19.

L’«interdiction antimafia» est une mesure administrative excluant une entreprise des contrats avec l’administration publique dans le but de protéger l’économie d’infiltrations mafieuses. En première ligne les régions du sud de la botte: la Campanie (région de Naples), la Sicile et la Calabre. Mais arrivent immédiatement derrière la Lombardie et l’Emilie-Romagne, témoignant du transfert vers le nord des capitaux de la mafia. Les mafias profitent des difficultés rencontrées par les entreprises face à la crise provoquée par le nouveau coronavirus pour se porter à leur «secours».

Restauration ou grande distribution

Les secteurs les plus touchés sont la restauration, l’hôtellerie, l’agro-alimentaire, la grande distribution et le BTP, auxquels viennent s’ajouter des entreprises privées du domaine de la santé (dispositifs de protection anti-Covid, médicaments, cliniques privées…), ce qui démontre la capacité d’adaptation des mafias.

Selon le quotidien économique Il Sole 24 Ore, les forces de l’ordre ont également constaté une forte hausse de l’activité mafieuse dans le domaine de l’usure et de leurs activités sociales auprès des sans-emploi et des tranches les plus défavorisées de la population. «Les interventions de la mafia, dans cette période, se concentrent plus que jamais sur les financements, les acquisitions et les infiltrations dans les entreprises», résume le procureur national antimafia Cafiero De Raho, cité par Il Sole 24 Ore.