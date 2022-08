Chirurgie: Augmentation des opérations de la vulve pour être tendance 

John Skevofilax, chirurgien à la tête de plusieurs cliniques au Royaume-Uni, constate que les demandes pour une nymphoplastie (opération de chirurgie esthétique pour réduire les petites lèvres) ont presque doublé en un an. Aux États-Unis, leur nombre a aussi augmenté: +53% entre 2013 et 2018, selon l’American society for aesthetic plastic surgery.