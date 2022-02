Pandémie : Boom des problèmes psychologiques chez les recrues

La suppression des sorties ainsi que des congés de fin de semaine donne le blues aux futurs soldats qui sont 30% plus nombreux à demander de l’aide.

«Durant la pandémie, le service psychopédagogique de l’armée a reçu un nombre massivement plus élevé de personnes ayant des problèmes psychologiques indique Can Nakkas, chef de ce service à la télévision alémanique. En 2020 et en 2021, nous avons constaté une augmentation d’environ 30% des consultations et pour ce début d’année, la tendance semble se confirmer.»