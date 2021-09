Suisse romande - Boom des inscriptions à la vaccination après l’annonce du Conseil fédéral

Revente des abos de fitness

Sur Facebook, les reventes de Passeports Gourmands et autres abonnements de fitness ne sont désormais pas rares, même si tous n’autorisent pas le transfert à un tiers. «Comme je ne suis pas vaccinée et que je ne compte pas l’être, je ne peux pas bénéficier des prestations car la salle m’est interdite. Je veux me faire rembourser, mais on me dit que mon cas n’est pas un motif de rupture de contrat, et que les ordres viennent du gouvernement. En gros, j’ai payé 1200 francs dans le vide», s’agace une internaute.